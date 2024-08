Universidad de Chile trabaja con todo en lo que es su gran sueño para esta temporada, en el que los ‘Azules’ anhelan en poder coronarse como campeones del actual Campeonato Nacional.

En esta jornada, el atacante Maximiliano Guerrero conversó con los medios de comunicación en la sala de conferencias en el Centro Deportivo Azul y se refirió a lo que han sido las primeras semanas de trabajo del volante Charles Aránguiz, con quien está maravillado.

“Tener a Charles Aránguiz es un privilegio para nosotros, tenemos que aprovecharlo al máximo, está en un muy buen punto físico y también mental, él tiene mucha experiencia, a nosotros nos aporta su experiencia, su calidad de pases. Muy contento de que esté con nosotros, esté sumando minutos, así que muy feliz, hay que aprovecharlo”, partió comentando Guerrero.

Siguiendo en esa línea, el ‘Maxi’ comentó sobre lo que es la intención de poder cambiar la dorsal para el ‘Príncipe’ en este torneo y que ocupe la reconocida número 20, en la que no le dio mucha importancia a esto y cree que a Aránguiz tampoco le incide en demasía.

Aránguiz ha tenido un buen nivel en la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“Sería bueno, es un dorsal que lo marcó a él a su carrera, sería muy bueno y positivo, pero creo que él tampoco le da mucha importancia, es un jugador super experimentado, que el número no le cambia nada. Si se da bien y si no, él sabe que no le va influir mucho”, explicó.

Finalmente, Guerrero habló de lo que ha sido la reincorporación de Nicolás Guerra dentro del equipo pensando en esta parte final de la temporada, en la que avisa que el jugador está muy preparado para ser opción en el plantel.

“El Nico siempre ha estado con la ilusión de quedarse acá en la U, él siempre se entrena de muy buena forma, yo lo veo bien, lo veo contento de estar con nosotros, feliz si él toca jugar y yo creo que lo va aprovechar al máximo”, cerró.