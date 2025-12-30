Deportes Concepción ha sido uno de los equipos del fútbol chileno que ha generado mucha noticia tras su retorno confirmado para la división de honor en la temporada 2026, la que sin duda es histórica.

Por esto, el ‘León de Collao’ quiere estar a la altura de lo que es este importante desafío para la próxima temporada y se ha movido con todo en lo que ha sido el mercado de pases, en la que ha logrado sumar importantes incorporaciones.

Nombres como los de Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Aldrix Jara, Cristián Suárez y César Dutra son los que han llenado de ilusión a los hinchas con tener una vuelta en grande a la primera división.

A pesar de ya sumar 12 fichajes para el 2026, en el Conce no se toman descanso en este mercado de pases y a falta de la oficialización, tendrían todo listo para concretar la llegada de un nuevo refuerzo, el que provendría de la Universidad de Chile.

Se trata del joven lateral, Mateo González, quien sería nuevo refuerzo de Deportes Concepción para la temporada 2026, según informó el periodista Sergio Godoy en su cuenta de ‘’X.

González será nuevo refuerzo de D. Concepción | Foto: Instagram

“El lateral Mateo González (20) se integra a Deportes Concepción. El jugador de Universidad de Chile tuvo presencia en 2025, en 5 partidos con la camiseta de General Velásquez”, informó.

Se espera que en las próximas horas desde Deportes Concepción puedan hacer oficial el arribo de González al equipo, quien asoma como un importante nombre para poder cumplir con el minutaje sub 21 para el 2026.

En Síntesis