Universidad de Chile no se ha despedido del mercado de fichajes. A pesar de ya haber sumado cuatro incorporaciones, el equipo de Francisco Meneghini puede tener un quinto refuerzo.

¿De quién se trata? Nicolás Fernández está en la órbita del conjunto estudiantil. El volante uruguayo de 22 años juega en Progreso y ha sido tildado como una de las promesas de su país.

La escuadra universitaria ya hizo las primeras consultas por él y así lo confirmó Aldo Marín. A través de su cuenta de X, el director de Azul Azul aclaró las dudas sobre su eventual arribo.

“Fue solo una pregunta”, señaló escuetamente ante las informaciones surgidas por el posible movimiento.

De este modo, Universidad de Chile puede registrar a su séptimo extranjero de seis permitidos. ¿Cómo lo hará? Al estar inscrito desde 2024 en las series inferiores, Bianneider Tamayo no utiliza cupo (de cinco posibles) en planilla.

Universidad de Chile observa a Nicolás Fernández. (Foto: Progreso)

En el radar de Universidad de Chile: el 2025 de Nicolás Fernández

Durante la última temporada, el futbolista mencionado disputó una totalidad de 35 compromisos con Progreso. En dichos enfrentamientos, anotó cuatro goles y aportó con una asistencia.

Cabe consignar que tiene contrato vigente hasta fines de 2026, por lo que su salida tendrá que ser visada por la dirigencia charrúa. Por el momento, no hay negocios en marcha.

En resumen: