Universidad de Chile cuenta las horas para enfrentar a Lanús por la ida de semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul necesita una victoria en casa para soñar con el certamen continental.

Sin embargo, Gustavo Álvarez reveló que no tendrá a todo el equipo a disposición. En conferencia de prensa, el DT entregó el parte médico y detalló quién se perderá el compromiso.

Según detalló el entrenador, Nicolás Fernández quedó al margen del duelo de ida ante el elenco granate. El lateral derecho no estará presente en la convocatoria de los azules en la competencia internacional.

El estratega aseguró: “Está con una molestia, que por precaución no lo vamos a tener disponible para mañana, pero sí aspiramos a que esté disponible el día domingo”.

De esta manera, Universidad de Chile pierde una variante por la banda derecha. Durante esta temporada, el futbolista proveniente de Audax Italiano ha jugado 18 encuentros. No registra goles ni asistencias.

Cabe destacar que los estudiantiles recuperaron a Matías Sepúlveda por el sector izquierdo. El zurdo asoma como uno de los titulares para el enfrentamiento ante la escuadra argentina.

Nicolás Fernández quedó fuera de la citación de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

El compromiso de ida entre azules y granates, válido por las semifinales de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 23 de octubre. Se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional.