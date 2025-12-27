Universidad de Chile tiene determinados sus lineamientos en el mercado de fichajes. En este período, el cuadro estudiantil intentará no cometer errores en el armado de su plantel.

Por aquel motivo, la directiva universitaria descartó la contratación de un nombre en particular. Si bien se rumoreó que fue pedido por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, nunca estuvo en carpeta.

¿De quién se trata? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Luis Pavez. El lateral izquierdo de 30 años no está contemplado en los planes de la institución laica.

El motivo es más que evidente: la posición en la que se desempeña está ocupada. Ya hay dos figuras en dicho puesto, por lo que su arribo no fue alternativa para los siguientes desafíos del club.

Para 2026, Universidad de Chile tiene asegurada la permanencia de Matías Sepúlveda (contrato vigente) y Felipe Salomoni (préstamo hasta mediados de año con opción de renovar por un semestre más).

Universidad de Chile no contempló la contratación de Luis Pavez. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile lo descartó: el 2025 de Luis Pavez

Durante la reciente campaña, el jugador mencionado disputó una totalidad de 33 encuentros con O’Higgins de Rancagua. En tales partidos, anotó dos goles y aportó con seis asistencias.

Cabe consignar que ya renovó su contrato con el elenco celeste, el que lo mantendrá vinculado hasta fines de 2026. Por el momento, no tiene ninguna opción en la escuadra azul.

En resumen:

A diferencia de otros mercados donde la banda izquierda era un dolor de cabeza, hoy el “Romántico Viajero” cuenta con variantes que gozan de la total confianza de la secretaría técnica: