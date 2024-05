Universidad de Chile tendrá un nuevo mediocampo contra Everton. Por decisión de Gustavo Álvarez, los tres volantes del equipo no serán los mismos ante los viñamarinos: Israel Poblete será suplente. Un mítico DT del club entiende el cambio, aunque dicho nombre esté en su mediocampo de ensueño.

Y es que a entender que Matías Sepúlveda tiene otras características, César Vaccia se inclina por Poblete. En conversación con Bolavip Chile, el campeón con la U se animó a comentar el cambio de Álvarez y a dibujar su mediocampo soñado. ¿A quiénes pondría él?

“Quizás, Sepúlveda le da más llegada al arco contrario, pero si me preguntas a mí, yo pongo a Marcelo Díaz, a Israel Poblete y adelante de ellos poco a Lucas Assadi. Marcelo viene bien de contención, Israel le suma en las dos mitades. Pero adelante de ellos, en un triángulo, al chico Assadi”, comenzó indicando.

“Por ahí va la cosa. No tenemos con quién engancharnos, entonces quedan en la orfandad (Cristián) Palacios, (Leandro) Fernández y (Maximiliano) Guerrero. Siempre he pensando que ahí tienen que haber dos tipos que repartan y delante de ellos a Assadi. Eso me gustaría”, completó.

César Vaccia armó su mediocampo soñado en Universidad de Chile.

La formación de Universidad de Chile

A pesar de lo expresado por el DT campeón con Universidad de Chile en 1999 y 2000, lo estructurado por Gustavo Álvarez es distinto. El argentino incluirá a Marcelo Díaz, Federico Mateos y Matías Sepúlveda en la línea de volantes. Ya está decidido quiénes irán desde el arranque ante Everton.

¿Quiénes enfrentarán desde el arranque a los viñamarinos? Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Federico Mateos, Matías Sepúlveda; Maximiliano Guerrero, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Everton. Dicho compromiso se jugará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.