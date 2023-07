Si algo existe en los últimos años en la Universidad de Chile es la gran posibilidad que le han otorgado a sus jugadores del fútbol formativo, que tengan opción en el primer equipo de la escuadra estudiantil.

Es así, como vemos que varios desde hace algún tiempo no solo han tenido alguna opción de ser citados considerando la normativa del Sub 21, si no que de plano, son jugadores claves en el equipo y es así, como vemos que ya se abre la opción de alguna venta al extranjero.

Por ejemplo, los íconos son sin duda, Lucas Assadi y Darío Osorio, quienes desde muy pequeñitos ya tenían la ilusión de llegar algún día a vestir la camiseta de la U en el plantel de honor. Pero ellos no son los únicos.

Escarbando en diversas plataformas, nos encontramos con unos muy jóvenes Nicolás Guerra y otros más pequeños, como Cristóbal Campos Véliz, Franco Lobos, Agustín Arce Melli, Cristóbal Muñoz, Marcelo Morales, Renato Cordero, entre otros.

Aquí algunas imágenes de estos pequeños o adolescentes cracks azules:



Un tierno Lucas Assadi a los 10 años (Captura Youtube)



Darío Osorio, previo a un partido de la sub 11 (Captura)

Nico Guerra recibiendo un premio (Captura)

Un joven compadre (Captura)

¿Lo conocen? (Captura)

Franco Lobos (Captura)

Renato Huerta, Lucas Assadi y Darío Osorio (Captura)

El volante Renato Cordero (Captura)

Cristóbal Muñoz, cuando era “El Elegantito del Gol” (Captura)

Agustín Arce Melli, tras golear a Colo Colo en la sub 11 en el año 2016 (Captura)

Benjamín Aravena, la nueva figura del equipo de proyección cuando tenía 9 años (Captura)