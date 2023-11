Universidad de Chile está en una crisis en el fútbol chileno y sigue sin encadenar victorias. La caída ante Everton a principios de semana sembró la desesperanza de los hinchas y referentes azules a horas del partido ante Universidad Católica, quienes no confían en el plantel ni menos en Mauricio Pellegrino.

El exjugador y ayudante técnico azul, Cristián Castañeda, no se guardó nada respecto al pésimo momento del equipo y siente que el DT de la U no tiene nada para salvar al equipo de otro bochorno en el torneo.

“Hace rato no convence ni Pellegrino ni el plantel. De repente hay jugadores y técnicos que te venden la pomada, pero este (Pellegrino) ni el plantel ni siquiera la pomada venden”, expresó Scooby en Bolavip Chile.

Además, el zaguero fue tajante al dilucidar el futuro del actual estratega de la U mencionando que “Pellegrino no creo que vaya a seguir, no puede seguir con este proceso”.

Cristián Castañeda -izq- perdió la fe en la versión de la U en 2023 (Photosport)

Cristián Castañeda es voz autorizada en la U. El lateral ganó títulos, también sufrió en el Romántico Viajero tanto en la banca como en la cancha, pero fue uno de los que pasó más buenas que malas con el elenco estudiantil.

Scooby como hincha de la U está dolido, apesadumbrado y sabe que el equipo no tiene nada para dar la pelea ante la UC. El ex defensa sólo espera que la caída sea lo más decorosa posible

“Está difícil ganar. Lo único positivo es que la U se salvó del descenso, nada más. No creo que pase susto ahí, es lo único rescatable, no le da para más. Es difícil que exista algo positivo ante la UC. No tienen categoría”, disparó.

Pensando en lo que se avecina, el ex ayudante de campo de la U fue tajante: “hay que ganar, aunque sea jugando mal, tirando la pelota hacia afuera igual se gana, pero en la U no ocurre eso. No ganan en ninguna área. No hay jerarquía“.