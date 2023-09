En Universidad de Chile saben que deben cuanto antes volver a los triunfos. La seguidilla de siete encuentros sin ganar, han ido relegando a los azules, quienes hoy por hoy se encuentran incluso, fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Por tal razón, en la U saben que en el compromiso que se viene frente a Deportes Copiapó, la obligación de ganar los tres puntos es la consigna para aquella jornada y así meterse de lleno por un cupo a copas.

Este miércoles, Nicolás Guerra confesó que el duelo ante el León de Atacama es clave en la búsqueda de recuperar el nivel y sobre todo, que las victorias vuelvan a los azules. En ese sentido, los días libres por fiestas patrias resultaron claves para cargar energías de cara al encuentro del fin de semana, que el propio delantero lo calificó como una final.

“Tuvimos dos días libres domingo y lunes. Lo tomamos para recargar energías con nuestras familias, nuestros seres queridos y con los cuidados pertinentes que nos corresponden como profesionales, creo que lo hicimos bien y ahora preparándonos de forma muy intensa para el domingo, es una final”, afirmó Guerra.

Siguiendo en aquella, el atacante expresó que “es demasiado importante, tenemos la obligación de ir a buscar los tres puntos, es un equipo muy duro que en su cancha se hace muy fuerte, llevan varios partidos invictos, pero como equipo grande que somos, tenemos la obligación de ir buscar los tres puntos. Va a ser un partido muy duro”, sentenció.

Finalmente, el futbolista reiteró que el compromiso es muy duro, pero que con la forma que han venido trabajando, no duda que obtendrán la victoria. “Rival duro, siempre lo he dicho, además ellos se hacen fuertes con la llegada de su nuevo técnico. Pero si estamos concentrados al cien por ciento y aguerridos como siempre, no tengo duda que vamos a sacar los tres puntos“, concluyó Guerra.

Guerra en el duelo ante Copiapó de la primera rueda (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.