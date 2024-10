Universidad de Chile no pierde la esperanza de gritar campeón del Campeonato Nacional 2024 y en el día de ayer se anotó un verdadero triunfazo ante Universidad Católica, rival que superó por 2-1 en el Estadio Santa Laura.

Después de un primer tiempo para el olvido donde la U se fue al descanso abajo en el marcador, en el segundo tiempo el equipo reaccionó y con goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia se quedaron con los tres puntos.

Lucas Assadi fue clave en la victoria de la U ante la UC. | Foto: Photosport

Uno que valoró los cambios hechos por el entrenador de los azules fue César Vaccia, histórico entrenador de Universidad de Chile: “Al cambiar la línea de 4, el equipo se soltó, empezaron a jugar mejor y a llegar más”, analizó junto a Bolavip Chile.

El ex DT de la U no tiene dudas y le entrega la receta a Gustavo Álvarez para las ‘finales’ ante Ñublense y Everton: “(Assadi) Ese es el jugador que tiene jugar, no nos engañemos. Al final si no entraba Lucas, capaz que perdíamos. Gustavo se dio cuenta, reordenó y terminamos ganando”, señaló.

Ahora, la U tendrá que esperar a ver qué hace el Cacique ante Palestino este domingo, pero Vaccia confía en que habrá una sorpresa: “Estamos un punto arriba y Colo Colo no la tiene nada de fácil, La Cisterna es muy complicado para todos los equipos y esta vez no será la excepción… algo puede pasar”, remató.

Lo que le queda a Universidad de Chile en el torneo

Universidad de Chile volverá a la acción en dos semanas para enfrentar a Ñublense en Chillán, mientras que la última fecha será recibiendo a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional la segunda semana de noviembre.