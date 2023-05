"No tan pizarrero": Igor Ochoa maravillado al ver un estilo de la U que se acerca más a su tradición

Universidad de Chile mostró una cara distinta en el segundo tiempo en su compormiso ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El cambio de disposición, le permitió a los azules emparejar una desventaja para igualar 1-1.

Igor Ochoa puntualizó en esta nueva cara del cuadro que dirige Mauricio Pellegrino. “Hay algo no es tan técnico ni es tan profundo, el segundo tiempo de la U es la imagen de la U en términos de ser un equipo más suelto, con mayor intención de llegadas, no tan esquemático, no tan pizarrero, que parece que todo está calculado”, dice el periodista en Al Aire Libre.

El comentarista asegura que también se corre más peligro al plantear un encuentro más abierto: “Ese partido también te ofrece riesgo, porque es ida y vuelta con el adversario y lo puedes perder”.

Ochoa considera que los fanáticos se identifican más con una propuesta más ofensiva: “Siento que para los que estaban ahí, los 1.500, esa es una imagen que ellos relacionan con el equipo. Todo esto quizás no coincide con la visión del entrenador(…) Vaya a saber cómo lo va a ver Pellegrino”.

La U igualó 1-1 en Chillán en un partido que se la jugó en el segundo tiempo (Foto: Jose Robles/Photosport)

El comunicador considera que la U está en condiciones de proponer más en ataque: “Queda la sensación de que este equipo jugado así, lanzado así, te puede hacer otro tipo de partidos. En la mirada larga del torneo, no lo podía hacer del comienzo, tenía que achicar los riegos, pero a esta altura creo que puede”.

Por último cree que esta faceta va más relacionada a la esencia azul: “Para alguna visión de los seguidores de la U, este segundo tiempo es más como lo seducen en tanta tradición del equipo”.