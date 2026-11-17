Eduardo Álamos propondrá reducir el costo de los boletos y abonos para la temporada 2027. Tendrá que ser aprobado por el directorio.

Universidad de Chile comienza su recambio. La concesionaria Azul Azul tiene un nuevo presidente y este promete drásticas medidas durante su mandato: Eduardo Álamos arribó con fuerza al cargo.

En conversación con Radio ADN, el timonel del elenco estudiantil aseguró que ya tiene una idea en sus bosquejos. Para la siguiente temporada, propondrá reducir los costos para asistir a ver al equipo adulto.

Tal moción tendrá que ser aprobada por el directorio, que ya tiene definido a sus nuevos rostros. Ejercerán sus funciones hasta que se conozca al próximo propietario, hecho que está estimado para marzo de 2027.

“Eso es lo que pretendemos volver a hacer, acercar a la gente al estadio nuevamente y aquí aprovecho de decirlo claramente o sea, a mí me gusta jugar a estadio lleno“, lanzó el mandamás.

Luego, agregó: “Mi primera propuesta al directorio va a ser que para el 2027 el precio de la entrada y los abonos baje, en ese sentido, para poder tener un estadio lleno como corresponde”.

Eduardo Álamos es el nuevo presidente de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Eduardo Álamos promete bajar los precios en Universidad de Chile

A su vez, el ingeniero comercial tranquilizó a quienes vinculen tal determinación a una posible reducción de los ingresos. Con peras y manzanas, explicó qué buscará con esta iniciativa.

“Uno dice: ‘no, ¿pero y qué pasa con la recaudación?’. Acá hay un P por Q. Teniendo el estadio lleno, hay una mayor recaudación a pesar de que las entradas estén más bajas“, expresó.

“Cuando se juega a estadio lleno hay una presión sobre el rival que es muy positiva para el club y para sus intereses. (…) Yo soy pro tener siempre el estadio lleno y esa va a ser una parte importante de mi gestión“, cerró.