Tras la comentada llegada de Eduardo Vargas, el mediocampista paraguayo Lucas Romero se transformó en el segundo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026.

Proveniente de Recoleta FC, el volante guaraní llega con la misión de aportar equilibrio, orden y despliegue físico en el mediocampo azul, prioridad para Francisco “Paqui” Meneghini.

El jugador de 23 años aterriza en un plantel cargado de referentes con amplia trayectoria internacional y nacional, lo que le ofrece un escenario ideal para crecer futbolísticamente.

Su llegada genera expectativas entre la hinchada bullanguera, que busca consolidar un mediocampo confiable y sólido para enfrentar todos los frentes en los que competirá la U.

Lucas Romero apunta a aprender de los grandes: Díaz, Aránguiz y Vargas

En este contexto y en diálogo con el canal oficial de la U, Romero destacó el nivel del grupo y su intención de aprender de tres referentes del plantel laico.

“Hay muchísimos jugadores acá experimentados como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Yo creo que voy a aprender muchísimos de ellos, prácticamente ellos tuvieron una carrera muy amplia”, remarcó.

Además, el futbolista, que estuvo en la última nómina de Paraguay, se mostró consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta azul: “Me llamó la atención la grandeza del club, la hinchada, la historia que tiene; por eso decidí venir acá. Exigen mucho en este club y es un buen traspaso para mi carrera y para poder crecer”, sentenció.

