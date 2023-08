El defensor Maximiliano Falcón está en el ojo de huracán tras sus polémicas declaraciones en su cuenta de Instagram al celebrar sus 100 partidos con la camiseta de Colo Colo, donde el uruguayo aprovechó para afirmar que el conjunto Popular es el equipo más grande nuestro país y que él nunca ha descendido.

Estas palabras trajeron varias repercusiones en redes sociales por parte de los hinchas azules, los cuales se mostraron completamente en desacuerdo con el ex Rentistas de Uruguay.

Falcón abrió un lindo debate en el fútbol chileno | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Uno de los jugadores que descendió con el Romántico Viajero es Horacio Rivas, quien en conversación con RedGol no se quedó callado y le dio con todo al Peluca.

“Se le toca el orgullo y se le falta el respeto a la U. Yo creo que los grandes jugadores, los históricos que han pasado por estas instituciones, no le faltaron el respeto al rival. Siempre hubo un respeto”, manifestó Carepato.

Minutos después, unos de los ex líderes del camarín azul se fue en picada contra el zaguero central charrúa al señalar que “no me extraña lo de Falcón, porque el no es un histórico de Colo Colo. No va a trascender en el tiempo. Es triste escucharlo, porque busca levantar estas bombas de humo, no sé con cuál finalidad”.

“Lo único que le quiero decir al señor Falcón es que, de todos los centrales de Colo Colo que han pasado desde el hacia atrás, con ninguno habría sido titular. Podría enumerar desde los años 70, que veo a Colo Colo. Todos esos centrales habrían sido titulares y Falcón no habría jugado nunca. Con eso creo que demuestro que él no es histórico y no lo va a ser nunca”, concluyó.