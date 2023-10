Universidad de Chile y Audax Italiano protagonizaban un importante encuentro para poner fin a una nueva fecha del Campeonato Nacional, en la que los ‘Azules’ derrotaron por 2-0 a los ‘Itálicos, poniéndole fin a su importante mala racha de no sumar tres puntos.

Dentro de lo que era este compromiso, sin duda que uno de los momentos más emotivos que se vivió en la cancha del Estadio Santa Laura fue el reencuentro entre Marcelo Díaz y la Universidad de Chile, en donde los hinchas expresaron todo su cariño por ‘Carepato’.

Este gran cariño que el entregó la hinchada al ex jugador azul no se vio para nada replicado por parte del club, quien a una de sus piezas claves en la obtención de la Copa Sudamericana 2011, no decidió realizarle ningún tipo de homenaje al jugador.

Ante el mismo tema, Marcelo Díaz tras finalizar el compromiso fue consultado sobre si se esperaba alguna conmemoración por parte del club de sus amores, en la que dejó una breve pero letal respuesta: “Sin comentarios…”.

La barra de la U mostró todo su cariño por Marcelo Díaz | Foto: Photosport

Sobre el gran cariño que recibió por parte de la hinchada del ‘Romántico Viajero’ tras su reencuentro en este duelo, el ‘Carepato’ indicó “eso siempre se agradece, siempre se agradece”.

Finalmente, Díaz tuvo palabras para hacer un breve análisis y señalar por donde paso la derrota de Audax Italiano ante Universidad de Chile.

“Lo perdimos porque la U en el segundo tiempo lo salió a ganar, por eso lo terminamos perdiendo. En el segundo tiempo nos costó acomodarnos”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Los Azules deben enfrentarse por la 26ª jornada del Campeonato Nacional ante a Everton, enfrentamiento que está programado, de momento, para el sábado 7 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura