Cristóbal Campos verá el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera esta tarde desde el banco de suplentes, ya que Mauricio Pellegrino se decidió por sentarlo y utilizara a Cristopher Toselli en su lugar.

Francisco Eguiluz, periodista nacional de Todo es Cancha, se refirió a la suplencia de ‘Campitos Compadre’ y apuntó con nombre y apellido a los verdaderos culpables de la suplencia del canterano de los azules.

“No es responsable de buena cantidad de los goles que le han hecho creo que gran parte de ellos la responsabilidad directa ha sido de Casanova y Zaldivia”, desenmascaró el ácido comunicador chileno.

Campos verá el partido desde el banco de suplentes. | Foto: Photosport

Eguiluz argumenta que “Ese desorden defensivo que uno ve en la U, creo que un arquero con voz de mando, que grite, que hable te lo puede evitar y creo que ese es el gran pecado de Cristóbal Campos. No ordena a su defensa, no sale midiendo lo que mide. Es un arquero que podría usasr mejor el área”.

“Yo entiendo al hincha termo, pero en la U estuvieron un año completo con un arquero que llego ahí porque era de Felicevich. Campos no es responsable directo, pero sí es parte de un desajuste defensivo gigantesco, a la U le cabecean todo en su área y un arquero que no sale de su arco no aporta en nada. Toselli es más arquero que él, aunque se coma tres goles”, remató.

¿Cuántos minutos ha jugado Toselli en Universidad de Chile?

Cristopher Toselli llegó este año a Universidad de Chile y solo ha disputado 45 minutos en el empate sin goles entre los azules y Deportes Copiapó, compromiso que se disputó en Valparaíso en marzo pasado.