Universidad de Chile no solo está trabajando en el mercado de fichajes, sino que también debe dejar listos otros asuntos para 2026. Uno de ellos, será resolver cómo serán sus camisetas en la próxima temporada.

Y en dicha labor, hay novedades para los hinchas universitarios. Es que según se filtró a través de redes sociales, el conjunto laico volverá a una vieja tradición en su uniforme visitante.

¿Qué pasó? Ya no sería flúor ni rojo, tal como lo fue en la última campaña. Es que en esta ocasión, Universidad de Chile apostaría por retornar al blanco en su camiseta alternativa.

Un modelo similar al que se utilizó en 2022, pero en esta oportunidad se aprecia un notable cambio en el cuello. En aquel año era azul, pero esta vez solo tiene leves tintes del color que representa a la institución.

Sin embargo, Adidas tendrá que confirmar si dicha tricota es la que utilizará el plantel profesional de aquí en más. Un misterio que tendrá que ser resuelto durante las próximas semanas.

Esta sería la nueva camiseta alternativa de Universidad de Chile.

La camiseta de local de Universidad de Chile

Cabe destacar que durante los últimos días, también se filtró un eventual uniforme local de los estudiantiles. En él, se mantiene el azul y la U roja en el pecho, pero con un notable detalle.

¿Cuál? Trazos rojos a la altura de las costillas. Un rumor que ha generado debate entre los fanáticos: algunos no están de acuerdo y otros quedaron encantados con dicha versión. Tampoco ha sido oficializada.

En resumen:

Tras temporadas experimentando con tonos flúor y rojos, el “Romántico Viajero” retomaría su color histórico para los partidos fuera de casa: