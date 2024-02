El campeonato nacional suma una nueva suspensión a horas de iniciar la primera fecha. Esto porque Universidad de Chile y Cobresal no se podrá jugar en el estadio Nacional. Medida que se indicó recién este viernes y con la totalidad de entradas vendidas para el domingo.

Escenario que molestó en especial a Gonzalo Fouillioux, quien cargó contra los responsables de esta decisión y exigió el respeto que se merece el hincha del Romántico Viajero que soñaba con el retorno al recinto de Ñuñoa.

“Suspender un partido a poco más de 48 horas de jugarse, cuando le diste el visto bueno para que se vendieran entradas tres días antes, cuanto tú mismo pediste reducir aforo, es una falta de respeto para el hincha común y corriente, no para los delincuentes”, hizo hincapié el comunicador de TNT Sports.

El reclamo de Fouillioux

Luego al conocerse más detalles por lo ocurrido, el periodista deportivo profundizó en sus dichos y exigió explicaciones ante el insólito cambio de decisión.

“Tres meses botados a la basura en términos de organización. ¿Para qué autorizaron un aforo de 32 mil personas y cambiaron las condiciones? Por qué la próxima semana si se va a poder jugar? ¿Por qué aún no le comunican nada a la U? ¿Dónde está la comunicación de los motivos?”, cerró.

Cabe consignar que hasta el momento ya se han suspendido tres partidos de la primera fecha: Everton vs Palestino, Calera vs U. Católica y Universidad de Chile vs Cobresal.