Patricio Yáñez no quedó conforme con el nivel de Universidad de Chile en el Superclásico. En específico, apuntó contra uno de los más destacados del plantel azul: Leandro Fernández.

Y es que a pesar de que le gusta su ímpetu, el argentino no tuvo un buen duelo en el Estadio Nacional. Así lo manifestó el actual comentarista deportivo en los micrófonos de Radio Agricultura.

Además de criticar el juego de los azules, cuestionó a su principal arma en ofensiva. Se ha mantenido lejos de su mejor versión bajo la estadía de Gustavo Álvarez en la banca.

“Es un jugador de carácter, que todo lo reclama, que presiona a los árbitros y molesta a los árbitros, pero no la tocó el otro día. No la tocó en el sentido de que no se metió el partido”, comenzó señalando.

En dicha línea, aseguró que ni siquiera estuvo en sintonía con el calibre del duelo. “Uno puede decir que anda de maleta, pero metes y puteas. Este chico como que andaba en otra dimensión. Decepcionante también la U”, agregó.

Leandro Fernández no tuvo un buen Superclásico en Universidad de Chile.

Los aplausos de Pato Yáñez

Finalmente, Pato Yáñez elogió lo realizado por Marcelo Morales. Recordó su estadía fuera del equipo en medio de la polémica por su eventual renovación. Se refirió con ironía frente a la situación.

“El trabajo del chico Morales, que lo tenían en el congelador y lo alcanzaron a descongelar. Se enfrió un poquito cuando no jugó, pero lo metieron al microondas y está caliente, está jugando bien”, destacó.

“Como ha mejorado Morales versus Morales. Está menos calentón, no está tirando la patada, que antes le jugaba en contra. Lo veo cada vez más jugador. Con relación a lo que venía antes, no entra a todas y sabe frenarse”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra O’Higgins. Se disputará el sábado 17 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio El Teniente.