En lo que fue la derrota de la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, el volante y capitán, Marcelo Díaz, emitió unos dichos que generaron bastante controversia en el mundo azul, en la que señaló que el hincha azul no está inquieto por el tema de los refuerzos.

Sobre estas palabras, el ex futbolista, Patricio Yáñez agarró el micrófono en el programa ‘Puntapié Inicial’ en Radio Agricultura para manifestar del descontento que tiene el hincha de la Universidad de Chile por la lentitud de los refuerzos para esta temporada 2025.

“Me parece una pena que la U aún no tenga calidad en los refuerzos, si esto es lo que plantea en los términos deportivos quienes están en la cabeza de Azul Azul, no será un desastre, pero no va a llenar las expectativas que tiene el hincha, que acompañó siempre, hay mucha ilusión”, comenzó señalando Yáñez.

Siguiendo en aquello, el ‘Pato’ emplazó con todo al capitán de la Universidad de Chile, en la que deja en claro que no está de acuerdo con la supuesta tranquilidad que tiene el hincha azul, colocando en la balanza el prometedor mercado que está realizando su archirrival: Colo Colo.

La U genera preocupación | Foto: Photosport

“Yo no comparto con Marcelo Díaz que dijo que ‘el público no está nervioso’, el hincha de la U tiene mucho, porque mira para el lado y mira a Colo Colo y ve que se mueve e invierte, mientras que la U no hace absolutamente nada”, explica.

Finalmente, Yáñez mostró toda su preocupación por el momento que se vive en la Universidad de Chile ad portas a lo que será una nueva temporada, en la que los ‘Azules’ tienen importantes desafíos.

“En lo futbolístico a mí me parece muy preocupante lo de la U, muy preocupante que los dueños no hagan absolutamente nada para mejorar deportivamente a la U”, concluyó.