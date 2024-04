El momento en Universidad de Chile es sólido y si bien viene de dos empates consecutivos, los azules están en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División en calidad de invicto.

Así es que el equipo que dirige el argentino Gustavo Álvarez mantiene un equipo modelo, con muy pocos cambios y que de alguna están sosteniendo la campaña en las nueve fechas que van del certamen.

Sin embargo, la situación no es de color de rosa para todos los jugadores del plantel laico, ya que hay algunos elementos que tienen un lugar mas secundario en la presente campaña estudiantil.

Uno de ellos es Emmanuel Ojeda, quien de titular pasó a ser un jugador ni siquiera considerado por el ex estratega de Huachipato, situación que lo lleva a analizar su futuro en la U, según información de BOLAVIP CHILE.

Pato Mardones aconseja a Emmanuel Ojeda

Nuestro portal conversó con el ex mediocampista azul, Patricio Mardones, quien tuvo palabras para el presente del ex Rosario Central. Lo primero que señaló es que un futbolista extranjero debe jugar.

“Yo creo que la idea es que si hay un jugador extranjero debe ser titular. Para él tampoco debe ser fácil no estar jugando en el equipo y no verse ni siquiera en las citaciones”, afirmó el histórico.

Pero, ¿Qué podría hacer el jugador? Para el ex seleccionado chileno, lo lógico sería llegar a un acuerdo con el entrenador. “Es el instante que pueda llegar a un acuerdo con el técnico porque él quiere jugar, pero en estos momentos no está considerado por Álvarez, no está en sus prioridades”, reveló el ex futbolista.

En el cierre, comentó que al memos esta opción, le permite abrir una ventana interesante a los azules. “Además, le podría abrir las posibilidades a la U que llegue otro jugador”, cerró Mardones.

Ojeda, tendría las horas contadas en la U (Photosport)

¿Cuáles son los números de Emmanuel Ojeda durante el 2024?

Poco ha jugado Emmanuel Ojeda en lo que va de temporada en la U. Tan solo ha jugado en cinco partidos graficados en 328 minutos, en los cuales en cuatro fue titular. No ha anotado goles ni ha recibido amonestaciones, tiene una asistencia.