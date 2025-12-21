Pese a los altos y bajos de la temporada 2025, Jaime García supo cerrar con números positivos el año al vencer a Deportes Limache y ganar la Copa Chile al mando de Huachipato.
Ya planificando lo que será el próximo año donde enfrentará en la Pre Libertadores al Bahía de Brasil, el carismático entrenador fue consultado por LUN si se siente preparado para asumir en Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.
“Absolutamente, pero yo nunca he sido soberbio ni ando tapando bocas”, afirma García.
Agregando que “estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida. En Huachipato yo estoy feliz, me siento capacitado para brindar muchas más cosas y competir en campeonatos internacionales“.
Igualmente, Jaime García reconoce que “puede que nos cueste un poquito más, pero a mí me gusta el camino del proceso. Y sé que en algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar”.
¿Por qué Jaime García no trabaja con representantes?
“No estoy en contra del representante. Simplemente, he tenido un proceso que elegí viniendo un poquito más de atrás. No es que tenga algo en contra de ellos o ellos en contra mío, solo que creo que vale más entenderse directamente con los dirigentes”, cerró.
