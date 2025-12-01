Coquimbo Unido se consagró campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia y lo hizo de una forma realmente increíble, levantando el título a falta de cuatro fechas para el término de la Liga de Primera 2025.

Aquella obtención le valió clasificar como el gran representante del fútbol chileno en la próxima edición de la Copa Libertadores de América, certamen que disputarán por segunda vez en su historia como club en sus 67 años de existencia.

El campeón chileno hace noticia en Brasil (Foto: Photosport)

El ‘Pirata’ llegará al certamen continental no solo como campeón del balompié nacional, sino que además, lo hará realizando una de las campañas más impecables que se haya visto en el país, alcanzando incluso al histórico ‘Ballet Azul’ de Universidad de Chile con 16 victorias consecutivas. Una más, le significará meter la mejor racha histórica de un equipo chileno.

Coquimbo Unido ya “mete ruido” en Brasil

Pese a todos estos pergaminos, el ‘Pirata’ fue incluido en Brasil en una lista algo llamativa. Y es que desde el país que ha sido por lejos el “jefe” del certamen en los últimos años incluyeron al monarca del fútbol chileno en su listado de “clubes poco conocidos” que competirán el 2026 por “la gloria eterna”.

Desde TNT Sports Brasil, lanzaron su posteo diciendo: “¿Buscas novedades en la Libertadores? ¡Aquí las tienes! ¡La Libertadores 2026 marca varios debuts y el regreso de algunos equipos menos tradicionales a la máxima competición continental! ¿Tienes algún favorito?”.

Algo de curiosidad les habrá causado el ‘Barbón’ que, el propio CM de la cuenta aseguró que: “¡El administrador ya está 100% comprometido con Coquimbo Unido!”.

