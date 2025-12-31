Ben Brereton atraviesa un momento complejo en su carrera en Europa. El delantero chileno no logró consolidarse en el Derby County, equipo que actualmente marcha en la 14° posición de la Championship inglesa, y por lo mismo su futuro vuelve a estar en discusión de cara a la próxima temporada.

En las últimas semanas se había instalado con fuerza la opción de un arribo a la MLS, específicamente al Toronto FC, como una alternativa para relanzar su carrera en un entorno de menor presión competitiva. Sin embargo, desde Brasil surgió un escenario distinto y mucho más atractivo desde lo deportivo.

Ben Brereton estaría cerca de partir del Derby County y continuar su carrera en Sudamérica (Photo by Malcolm Couzens/Getty Images)

La agencia brasileña RTI Esporte reveló que Ben Brereton podría dar un giro inesperado y desembarcar en Sudamérica para jugar nada menos que la Copa Libertadores. Según el medio, el delantero “ha sido oficialmente puesto a disposición en el mercado de fichajes” ante su imposibilidad de afirmarse en el Derby County.

En Brasil quieren “revivir” a Ben Brereton

En ese contexto, el citado medio detalla que, “con la aprobación de sus representantes, el delantero ha sido ofrecido a clubes como el Corinthians y el Toronto FC”, abriendo así dos caminos muy distintos para el seleccionado nacional en esta ventana de transferencias.

El interés del “Timao” tiene un fuerte sustento deportivo: “El Corinthians considera que la apretada agenda y la visibilidad de la Copa Libertadores podrían ser una herramienta para recuperar la prominencia del delantero”, apostando a que el máximo torneo continental impulse nuevamente el nivel y la confianza de ‘Big Ben’

Por su parte, Toronto FC evalúa el escenario desde otra óptica: “El club canadiense considera la MLS como un entorno con menos presión deportiva y margen para la reconstrucción técnica”.

El gran obstáculo para concretar cualquiera de estas opciones pasa por lo contractual. El pase de Ben Brereton pertenece al Southampton hasta el año 2027 y su salario, cercano a los 1,5 millones de euros anuales, es un factor clave en la negociación. Aun así, la posibilidad de ver al chileno compitiendo en la Copa Libertadores con Corinthians, campeón este 2025 de la Copa de Brasil, asoma como una chance tan inesperada como seductora.

DATOS CLAVE

Ben Brereton fue puesto oficialmente en el mercado ante su falta de consolidación en el Derby County.

El atacante fue ofrecido al Corinthians de Brasil y al Toronto FC de la MLS.