Tras los malos resultados que complican a Universidad de Chile, donde de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro, mientras que ante Curicó Unido consiguió una igualdad, muchos hablan que el técnico Mauricio Pellegrino debiese realizar algunos cambios en su equipo titular.

Uno de esos apunta, a que debiese haber modificación de portero, luego de los 12 goles que le han convertido a Cristóbal Campos Véliz en los duelos donde no han podido salir victoriosos y que han llenado de cuestionamientos al canterano.

Bolavip Chile dialogó con el ex entretubos de la U, Paulo Garcés, quien sostiene que el entrenador argentino debe mantener a Campos en la portería, puntualmente porque el descenso en el rendimiento de los azules no pasa en específico por el oriundo de Lonquén.

“Yo siento que Cristóbal, para mi, debe seguir jugando. No han pasado específicamente por él las derrotas. Más que uno u otro gol, pero la U bajó y no solo el arquero“, enfatizó el Halcón de Parral.

¿Qué pasa con Cristopher Toselli?

El ex campeón de América con La Roja también tuvo palabras para su ex compañero en el arco de Universidad Católica, Cristopher Toselli, luego pese a las actuaciones de Campos, el técnico Mauricio Pellegrino no decide hacer cambios en el puesto.

Garcés valoró la presencia del ex seleccionado Sub 20 en el camarín azul y que su experiencia es de mucha ayuda para el actual golero titular y que por cierto, posee la calidad necesaria para en algún momento ser el estelar del arco estudiantil.

“Tiene atrás a Cristopher, un arquero con experiencia, recorrido a nivel nacional e internacional. Tiene los pergaminos suficientes para poder jugar, también”, expresó el actual arquero de Deportes Valdivia.

Toselli termina contrato a fin de temporada con la U (Photosport)

¿Cuánto han jugado Campos y Toselli en la U durante este 2023?

Cristóbal Campos ha disputado los 21 duelos del campeonato y solo ante Deportes Copiapó debió abandonar el compromiso en el entretiempo para que su lugar fuese ocupado por Toselli, quien solo ha estado en cancha durante esos 45 minutos ante el León de Atacama.