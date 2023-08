Han pasado más de 40 días del último triunfo de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, en aquella ocasión el triunfo por dos a uno ante Huachipato en Talcahuano, provocó que los azules quedasen como uno de los líderes del certamen.

Después de eso, cuatro derrotas seguidas y un empate ante Curicó Unido, tienen a los azules bien relegados en la tabla de posiciones y si bien el funcionamiento de los dirigidos de Mauricio Pellegrino no ha sido el mejor, el portero Cristóbal Campos Véliz también se ha llevado numerosas críticas.

Es más, algunos ya indican que el golero debiese ser enviado a la suplencia y que Cristopher Toselli tome la portería estudiantil, mientras otros señalan que el estratega debe seguir respaldando a quien es su entretubos titular.

“Hay un momento de resguardarlo”

Bolavip Chile conversó con el histórico jugador azul, Horacio Rivas, quien tuvo palabras para la situación que vive el arquero laico. En la ocasión, el ex defensor señala que Pellegrino sabe lo que hace, porque ve a diario a sus jugadores y a veces, es necesario protegerlos en momentos de apremio, sobre todo si son jóvenes.

¿Debiera Pellegrino dejar en el banco a Cristóbal Campos? (Photosport)

“Repito lo mismo, el día a día del entrenador es importante. Siento que la gente joven en algún momento deben tomar responsabilidades. Cristóbal Campos la tomó, pero también hay un momento de resguardarlo y eso va de la mano de en algún momento llevarlo al banco”, comentó Carepato.

Ahondando en aquello, el ex futbolista señaló que enviarlo a préstamo no es un castigo, si no una forma de hacerlo crecer en su carrera. “Eso también es parte de su crecimiento y de querer sentirse más importante de lo que es”, concluyó Rivas.