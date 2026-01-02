Universidad de Chile aún no oficializa refuerzos en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil sigue buscando eventuales incorporaciones para la campaña 2026, lo que generó la reacción de José “Pepe” Ormazábal.

En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico relator azul se refirió al libro de pases de los universitarios y rechazó una posible contratación. ¿Por qué? Le molesta su pasado futbolístico.

Sin mayor titubeo, le cerró la puerta al arribo de Juan Martín Lucero. El experimentado goleador pasó por el archirrival laico, lo que generó el disgusto del comunicador.

“Yo voy por Maximiliano Romero, por un tema puntual. Es que Juan Martín Lucero es muy vinculado con Colo Colo, por lo que si me dan elegir, no lo elijo a él. En la temporada pasada marcó tres goles”, lanzó.

En dicha línea, el furibundo hincha azul agregó: “Cómo va a traer un delantero que perdió la categoría, bajó con Fortaleza e hizo tres goles en todo el año. ¿De qué estamos hablando?”.

Pepe Ormazábal no quiere a Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Fortaleza)

Un mensaje a la dirigencia de Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal remarcó su punto de vista y le envió una contundente advertencia a la cúpula institucional. No quiere más jugadores con estadía en Macul en el CDA.

“Seamos serios, la U no puede andar recogiendo jugadores que en su momento fueron figuras en Colo Colo. Le fue mal en Brasil. No hay por dónde perderse”, concluyó el relator.

En resumen:

En conversación con BOLAVIP Chile, el comunicador no tuvo filtros para cuestionar la decisión de la directiva liderada por Manuel Mayo, basando su crítica en dos pilares fundamentales: