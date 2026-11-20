Javier Altamirano se refirió a su campaña 2026. Pasó de ser indiscutido a ser suplente bajo el alero de Fernando Gago.

Universidad de Chile está cerca de cerrar su participación en esta temporada y los protagonistas realizan sus análisis. Uno de ellos, perdió espacio en la titularidad y ha quedado relegado a la banca: ese es el caso de Javier Altamirano.

El mediocampista de 27 años no ha gozado de mayor estelaridad bajo la conducción de Fernando Gago y asumió su responsabilidad. Así lo indicó en conversación con AS Chile.

Sin embargo, le dejó un mensaje a los hinchas universitarios: está enfocado en recobrar su mejor versión. Tiene cuatro partidos en la recta final de la campaña para elevar su rendimiento.

“Sí, la verdad es que en lo deportivo ha sido un año difícil. Siendo muy autocrítico, esta temporada he tenido momentos mucho más irregulares y no he logrado ser tan constante como me gustaría“, lanzó.

Luego, agregó: “Es que lo tomo como parte de la vida y del fútbol. Sigo trabajando todos los días de la mejor manera para revertir esta situación y sentirme bien dentro de la cancha”.

Javier Altamirano asumió su irregularidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Javier Altamirano aborda su futuro en Universidad de Chile

A su vez, el volante fue consultado sobre sus metas para 2027. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que no se advierte una salida en el mercado de fichajes.

“Mi objetivo y motivación es volver a estar al nivel, o incluso mejor de lo que ya he demostrado en la U. Sé que con trabajo lo puedo hacer”, cerró.