Universidad de Chile inició lleno de dudas lo que es esta temporada 2026, en donde los ‘Azules’ sumaron un nuevo partido sin saber de victorias tras igualar a dos tantos ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, resultado que sin duda empieza a inquietar a los hinchas.

Tras lo que es este duelo, el entrenador Francisco Meneghini conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado si se pone un plazo de dejar la institución en caso de seguir con esta mala racha de resultados, en la que dejó esta tajante respuesta.

“No (no se pone plazo final), creo que lo habíamos hablado, con Palestino ya habíamos dominado y superado al rival, hoy día estuvimos en esa misma línea, dominando y superando a un rival muy fuerte, controlamos las acciones, se dieron el tipo de acciones que queriamos que se diera”, parte señalando Meneghini.

En esa línea, ‘Paqui’ se muestra esperanzado de poder encontrar los resultados positivos con la Universidad de Chile, ya que ha visto mejoras en el ámbito futbolístico, lo que espera que vayan mejorando con el tiempo y le signifique obtener triunfos.

Meneghini aún no sabe de triunfos en la U | Foto: Photosport

“Veo que hay cosas que podemos rescatar para seguir en la línea de mejora y conseguir el triunfo la semana que viene”, declaró.

Concluyendo, Meneghini volvió a hacer una análisis de lo que fue esta igualdad ante Deportes Limache, en la que indica que el equipo tuvo una muy buena actuación ante un complicado rival, pero que la falta de confianza sin duda le jugó una mala pasada al equipo en el término del partido, lo que le impidió llevarse su primer triunfo.

“Nos falta un detalle, hoy nos empatan con una situación puntual que no defendimos bien y después de recibir el segundo gol, el hecho de no ganar lo vamos sintiendo, la confianza no es la más alta, pero nos tenemos que aferrar a las cosas que estamos haciendo bien, fue nuestro mejor partido y superamos a un rival fuerte, hay que seguir con esa línea para que llegue ese primer triunfo que nos permita soltarnos, hay una tensión que sentimos y al final del partido se sintió eso”, cerró.

