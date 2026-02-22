La presión se concentra en la banca local. El entrenador azul, Francisco Meneghini, llega a este compromiso siendo el principal blanco de críticas debido al bajo desempeño del equipo. La “U” aún no conoce de victorias en lo que va del año y necesita con urgencia los tres puntos para calmar las aguas en el CDA y salir de la parte baja de la tabla.

En la vereda opuesta, la escuadra dirigida por Víctor Rivero vive un presente radicalmente distinto. Los tomateros llegan a Ñuñoa con la misión de mantener su condición de invictos. Un triunfo no solo consolidaría su gran arranque de temporada, sino que les permitiría superar a Colo Colo en la tabla de posiciones y dormir en lo más alto del torneo.

Minuto a Minuto

Formaciones