Universidad de Chile continúa afinando su plantel de cara a la próxima temporada, en un mercado de fichajes donde no solo se analizan incorporaciones, sino también eventuales salidas para futbolistas que buscan mayor continuidad.

En ese escenario, varios jugadores azules han visto reducido su protagonismo, especialmente aquellos que regresaron de préstamos y no lograron consolidarse en el primer equipo durante el segundo semestre.

Uno de esos casos es el de David Retamal, defensor que volvió a la U desde Universidad de Concepción a mitad de año, pero que no sumó minutos oficiales, lo que abrió la puerta a la posibilidad de una nueva salida en este mercado.

Desde su debut en el profesionalismo, Retamal ha disputado 22 partidos | FOTO: Andres Pina/Photosport

David Retamal podría regresar al Campanil

Según información de Sabes Deportes, Retamal aparece como una de las opciones que maneja el director técnico Juan Cruz Real para reforzar su línea defensiva, en lo que sería su regreso a la Región del Biobío.

De concretarse la operación, el zaguero se transformaría en el quinto refuerzo del Campanil, que ya sumó a Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo y Cecilio Waterman, evidenciando un mercado activo.

Cabe recordar que el defensor ya tuvo un paso por Los del Foro, donde disputó 12 partidos oficiales y dejó buenas sensaciones en el sur del país.

En síntesis…