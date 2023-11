Luego de la caída de Universidad de Chile por dos tantos a uno frente a Everton de Viña del Mar el pasado lunes en el Estadio Santa Laura, las dudas se acrecentaron en el cuadro azul y quedando en claro, que definitivamente, no pueden levantar cabeza.

En la oportunidad, los dardos nuevamente apuntaron al técnico Mauricio Pellegrino, quien no puede dar un estilo de juego al equipo y el temor se instaló, considerando que en el horizonte viene Universidad Católica.

Bolavip conversó con el actual presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, Carlos Ramos, quien indicó que los azules la podrían pasar muy mal con el elenco cruzado.

“Hubo una para de por medio y Católica traía un alza en su rendimiento y si viene así, no le veo muchas opciones a la U. La UC es más que Everton y si ellos andan bien, la U la va a pasar mal. Además, traen muchas bajas”, manifestó el ex jugador.

Sobre Pellegrino y entrenadores chilenos”

Consultado sobre el desempeño y futuro del estratega argentino de los universitarios, Ramos usó una particular analogía para referirse al presente del ex Vélez Sarsfield. “Pellegrino es como un yogurt, hay que esperar la fecha de vencimiento, nomás”, afirmó.

Además, volvió a señalar que espera que en los azules de una buena vez, haya un entrenador chileno. “Para mi sí debe ser chileno, porque una vez mandé al presidente de la U a ver la historia del club, porque muchos de ellos fueron campeones como Jorge Socías, Héctor Pinto y César Vaccia. Sampaoli sí pudo, pero en general traen a extranjeros y la estadística dice que no pasa nada con ellos”, sentenció.

Pellegrino sigue siendo muy cuestionado por su presente azul (Photosport)

Por último, entregó algunos nombres sobre quiénes debiesen ser algunos candidatos a la banca laica, “técnicos chilenos para la U hay. Por ejemplo Ivo Basay, Gustavo Huerta, Mario Salas y el mismo Jaime García”, enfatizó.

No obstante, tuvo una postura bastante drástica en relación al motivo que tienen los clubes grandes para contratar estrategas internacionales. “Pero acá, pasa lo mismo que el atletismo, las marcas no sirven mucho. No se cuál es el afán de traer extranjeros, quizás algo elitista, pero no se por qué”, concluyó Ramos.

¿Cuándo y dónde es el Clásico Universitario?

Este sábado, se llevará a cabo la edición 197 del Clásico Universitario entre la UC y la U donde ambas escuadras se juegan la chance de seguir con vida pensando en lograr un cupo a la Copa Sudamericana 2024.

El duelo se desarrollará este sábado 11 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de la franja son los locales y se jugará sin público visitante.