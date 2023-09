César Vaccia le baja los decibles a las críticas hacia Mauricio Pellegrino por nueva derrota de la U: "Preocupa, pero no me gusta hablar de crisis"

Tras una nueva derrota, Universidad de Chile sigue en un pozo profundo del cual, aún no puede salir, completando ocho fechas sin ganar y con un Mauricio Pellegrino, bastante cuestionado por estos días.

No obstante, hay voces que bajan un poco el calibre al presente del cuadro universitario y uno de ellos es César Vaccia. El ex entrenador de los azules dialogó con Bolavip y si bien reconoce que el momento es preocupante, por ningún motivo él quiere hablar de crisis. “La U lleva ocho partidos sin ganar y eso preocupa, no me gusta la palabra crisis”, sostuvo el ex DT.

Sobre los dichos del técnico Mauricio Pellegrino, el sanantonino dijo que no estuvo al tanto, pero si éstas fueron duras, es normal que tras una derrota se digan cosas de manera ofuscada.

“No escuché las declaraciones de Pellegrino, después que perdimos apagué la tele. En esta actividad uno después de una derrota a veces habla desde la frustración y se dicen cosas que después uno no se arrepiente”, afirmó el ex técnico bicampeón con la U.

En relación al partido de los azules, Vaccia enfatiza que no se hizo un mal juego, pero el escaso poder de concreción es el gran déficit de este equipo. “No estamos pasando un buen momento, las cosas no resultan, a pesar de todo la U jugó mejor, no hicimos los goles, una oportunidad de ellos y convierten”, argumentó.

“Nico Guerra no está en buen nivel”

Las críticas desde luego, apuntaron también, al desempeño del atacante Nicolás Guerra, quien con un autogol, el foul del penal en contra y un mano a mano desperdiciado, lo elevan a recibir muchos cuestionamientos.

Para el ex entrenador estudiantil, siempre el delantero está ahí al borde de repuntar, pero algo ocurre con sus rendimientos, pero sostiene que su presente no es el mejor.

“Lo que pasa es que el Nico es muy irregular, pero acá en Chile es diferente, hay un tiempo de maduración, quizás en algún momento aparezca el Nico que todos queremos, pero hoy en día no está en buen nivel”, concluyó Vaccia.

“No está en buen nivel”, dijo César Vaccia sobre el presente de Nicolás Guerra (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.