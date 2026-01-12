Universidad de Chile oficializó la salida de Leandro Fernández. Tras una semana de intenso debate entre sus hinchas, el cuadro laico ratificó la partida del delantero argentino en el presente mercado de fichajes.

Pero… ¿Bajo qué modalidad? Ello fue explicado por la institución estudiantil a través de su página web. Para mala fortuna de sus adeptos, le dijo adiós definitivamente a la camiseta azul.

Es que, según detalló Universidad de Chile, el oriundo de Santa Fe rescindió su contrato. Si bien regía hasta el 31 de diciembre de 2026, las partes se sentaron a conversar y firmaron un pacto.

“Se acordó el término anticipado de su vínculo contractual con el Club, dando fin a una etapa de tres años formando parte del Primer Equipo“, comenzó señalando el comunicado.

“El delantero, que se unió al equipo a inicios de la temporada 2023, disputó 100 partidos con la U, marcando 33 goles y ganando dos títulos (Copa Chile 2024 – Supercopa 2025)“, agregó.

Leandro Fernández rescindió su contrato con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile se despidió de Leandro Fernández

Cabe consignar que el goleador extranjero recibió un conmovedor mensaje por parte de la escuadra universitaria a través de redes sociales. La polémica llegó a su punto final.

“¡Muchas gracias, Lea! Fueron tres años de muchas emociones que los azules recordaremos siempre. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales”, expresó la misiva.

