¿Qué clase de Dibu Martínez es este? Ex jugador del fútbol chileno que pudo llegar a Universidad de Chile trolea y ningunea la calidad de Kylian Mbappé

Un exjugador del fútbol chileno no tuvo pudor ni asco para trolear al astro mundial, Kylian Mbappé. El ex volante de Deportes Iquique y Antofagasta, Ricardo Blanco, estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile en la temporada 2019 y ahora alzó la voz para ningunear al astro del PSG.

Blanco, ahora en Chacarita Juniors, habló en Doble Mérito y no tuvo problemas para poder sacar de paseo al astro francés, quien en 2022 fue tajante en sus palabras menospreciando la actividad en América. “En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”, expresó.

Ricardo Blanco no perdona a Kylian Mbappé y lo ningunea sin problemas por menospreciar el fútbol chileno (Photosport)

El Ricky, en Doble Mérito, aprovechó de darle a Mbappé por mirar en menos a la actividad en Argentina y el resto de los países del continente. El jugador que pudo vestir la camiseta azul no se guardó nada.

“Para Mbappé sería difícil jugar en Sudamérica y más en Argentina que te choca, no te dejan tirar una pared. El futbolista que hace una diferencia acá, puede jugar en cualquier parte de Europa”, expresó.

Eso no es todo, Blanco se atrevió a minimizar el talento de Kylian y el ex volante de Curicó totalmente basado argumentó que” “(A Mbappé) Creo que se le haría difícil, no sacaría la misma ventaja”

Incluso, el transandino que pasó por Iquique lo dio todo y no se guarda nada de nada. “A Mbappé, acá, lo tiran contra el alambrado. El argentino es bicho para jugar”, terminó.