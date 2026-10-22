¿Qué necesita U. de Chile para clasificar a cuartos de la Copa Libertadores Femenina?

El equipo de Nicolás Bravo debe vencer a Deportivo Cali en la última fecha de la fase de grupos. A su vez, depende de otro resultado.

Universidad de Chile saltará a la cancha para enfrentar a Deportivo Cali por el grupo D de la Copa Libertadores Femenina. El elenco estudiantil definirá su eventual clasificación a cuartos de final en la última jornada.

¿Qué resultados le sirven a la escuadra azul para acceder a la ronda de las ocho mejores? El equipo de Nicolás Bravo está obligado a vencer a su rival colombiano.

Y si consigue dicho objetivo, el conjunto universitario tendrá que esperar por el marcador del encuentro entre Nacional de Montevideo y Libertad de Paraguay. Será crucial para la tabla de posiciones.

La razón: si Universidad de Chile derrota a Deportivo Cali y Nacional logra lo mismo contra Libertad, habrá cuádruple empate de puntaje (cuatro unidades cada uno). En esa hipotética situación, se considerarán dos factores.

En primera instancia, rige el enfrentamiento directo entre clubes (U. de Chile empató vs. Nacional y cayó vs. Libertad) y, tras ello, la diferencia de goles. Será un día de infarto en Ecuador.

Universidad de Chile enfrentará a Deportivo Cali en Ecuador. (Foto: Prensa U. de Chile)

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¿Qué resultados necesita Universidad de Chile?

Universidad de Chile clasifica si vence a Deportivo Cali y Nacional empata o cae contra Libertad .

clasifica si vence a y empata o cae contra . Si Universidad de Chile y Nacional ganan sus respectivos duelos, el cuadro azul debe alcanzar mayor diferencia de goles para avanzar a cuartos de final.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Libertad?

El compromiso entre chilenas y colombianas está pactado para este jueves 22 de octubre. Se disputará a partir de las 17:00 horas en el Estadio Banco Guayaquil y será transmitido ONLINE a través de Chilevisión.

Así está la tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Cabe destacar que avanzan a la próxima fase los dos mejores de cada grupo.

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cali (F) 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Libertad (F) 2 1 1 0 3 2 1 4 3 U de Chile (F) 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Nacional (F) 2 0 1 1 0 2 -2 1