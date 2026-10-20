U. de Chile pierde contrato clave: “Consideraba un pago de US$3 millones por temporada”

Azul Azul no logró amarrar su vínculo con Betano. La crisis de la concesionaria causa estragos en sus patrocinios.

Universidad de Chile ha sufrido con el escándalo de Sartor, lo que ha azotado directamente a Azul Azul. Y así lo demuestra el último golpe a la administradora privada: se le escapó un millonario contrato.

Según informa La Tercera, la cúpula del elenco estudiantil no firmó su vínculo con la casa de apuestas Betano. Es por esto que tendrá que buscar otro auspiciador para sustentarse económicamente.

La publicación asegura que la concesionaria ya negocia con otras dos empresas del mismo rubro. Las cifras involucradas en el fallido trato no dejan de llamar la atención.

“Contemplaba un vínculo para las temporadas 2027 y 2028, con la opción de extenderlo por un año adicional. El acuerdo consideraba un pago de US$ 3 millones por temporada“, señaló la fuente.

“El contrato representaba US$6 millones por las dos temporadas iniciales, sin considerar una eventual prórroga. Se trataba de uno de los montos más altos por patrocinio principal en el fútbol chileno“, agregó.

Betano ya trabajó con Universidad de Chile en 2023. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile suma problemas

A su vez, el sitio advierte que Adidas tiene un lío con este frustrado pacto: ya estampó indumentaria con los logos de la casa de apuestas mencionada. No hay certeza sobre quién asumirá los gastos.

“Adidas alcanzó a diseñar miles de camisetas con la nueva marca, pensando en el 2027. Frente a esta situación, Adidas y Azul Azul han sostenido reuniones para analizar cómo afrontar los costos asociados a la producción“, cerró.