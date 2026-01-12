Universidad de Chile oficializó el sábado pasado a su segundo refuerzo para la temporada 2026, donde Octavio Rivero se sumó a Eduardo Vargas como nuevo jugador de la U para los desafíos que se le avecinan a los azules.

En la dirigencia azul no se quieren quedar en Vargas y Rivero y ahora esperan poder concretar la llegada de Juan Martín Lucero, delantero del Fortaleza de Brasil con un brillante paso por Colo Colo en la temporada 2022.

Si bien en los últimos días se ha enfriado el nombre del ‘Gato’, el que puso la pelota al piso fue Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Anoche me decían que iba a ser Juan Martín Lucero. Estas cosas ocurren porque el acuerdo con Lucero está hace muchos días, con Fortaleza también”, reveló.

Lucero estaría listo en la U. | Foto: Photosport

Caamaño, incluso, se la jugó con el día en que llegaría el jugador al país para firmar su contrato: “A Lucero lo esperan mañana en Santiago y la prioridad siempre fue él. Me lo volvieron a confirmar ayer en la noche”.

“Es cosa de que llegue a Chile. El papel siempre fue que estuviera este martes y la U también entiende que esto no se puede extender mucho más”, complementó en el cierre sobre el delantero trasandino.

Ahora, Universidad de Chile y sus hinchas solo deben esperar a que Juan Martín Lucero llegue a Chile para estampar su firma con la U y dejar aún más en el pasado el paso que tuvo por el Estadio Monumental.

En síntesis

Octavio Rivero y Eduardo Vargas fueron oficializados como refuerzos de la U para 2026.

Juan Martín Lucero tiene un acuerdo listo con la dirigencia azul y el club Fortaleza.