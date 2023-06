Fue uno de los períodos más bullados en la historia de Universidad de Chile en el cual, Carlos Heller estuvo primero como director y luego presidente del club, teniendo dominio absoluto dentro de la concesionaria.

Pero nunca tanto como entre 2014 y 2019, años en los cuales fue el timonel de la regencia donde, si bien ganó títulos, también se le recuerda por tristes episodios, como el fallido anuncio del estadio y la masiva sucesión de entrenadores.

Ahora el empresario reapareció en el lanzamiento oficial del WRC Rally Chile 2023, que se realizará desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2023 en la Octava Región y aprovechando la instancia, dialogó con el portal de Radio Biobío y habló, lógicamente, de su paso por el fútbol.

En la ocasión, Heller enfatizó que “creo que no me trataron muy bien en el fútbol, me fui dolido, pero cumplí mi sueño en la U e Iberia, a quien voy a estar mirando y alentando desde fuera”, reconoció el empresario.

Heller dejó el cargo en marzo de 2019 y en junio de 2021 vendió su paquete accionario (Photosport)

También, asumió que todo fue muy fuerte, pero que nunca se escondió y por cierto, ahora se encuentra cómodo en el lado del Rally. “Fue todo súper mediático, yo siempre di la cara y quizás eso me pasó la cuenta. Ahora estoy feliz viendo el rally y mi etapa como dirigente es una página que ya di vuelta”, sostuvo Heller.

Finalmente, afirmó que a Iberia no volverá, aunque siempre estará dispuesto a dar una ayuda si es necesario. “A Iberia lo dejé en Primera B y me tuve que ir a la U, después, Iberia pasó por momentos muy difíciles y esa ‘manito’ nunca va a estar de más. No volveré a Iberia, pero si puedo cooperar en algo, así será”, cerró el ex accionista mayoritario de Azul Azul.