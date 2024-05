Un ex goleador de la U arremetió contra los críticos y aseguró que los contrincantes de los azules también tienen buen nivel.

Referente de Universidad de Chile arremete contra los críticos y destaca: "Los rivales no son tres pilitas de guano"

Universidad de Chile empató ante Deportes Iquique en la última fecha, lo que generó críticas al equipo de Gustavo Álvarez. Sin embargo, un referente del club defendió lo realizado por el plantel azul, destacando el juego de la visita. Cree que se subestimó lo realizado por los nortinos en Concepción.

Así lo manifestó Martín Gálvez en conversación con Bolavip Chile. El ex goleador de la U aplaudió el punto conseguido ante Iquique, reafirmando su ilusión con el título. Descarta que los azules se estén desinflando y asegura que los rivales también tienen mucho que decir en el torneo.

“Sirvió el empate. Hay que verlo desde el lado positivo. Hay una idea colectiva respecto a la representación del uniforme. El equipo mete, corre y se genera ocasiones de gol. Hay agresividad y búsqueda del arco contrario. Hace años no pasaba. Hay que estar agradecido de aquello”, aseguró Tincho.

“Indudablemente que el rival no es una pilita de tres guanos. Son equipos profesionales, con buena preparación, que intentarán robarle un punto a la U. En Iquique tienen que estar felices, hicieron un partidazo. No es un rival al cual muchos le van a ganar fácilmente”, agregó.

Tincho Gálvez sigue confiando en Universidad de Chile.

Universidad de Chile cambió

Finalmente, Tincho Gálvez reflexionó sobre los grandes cambios que ha exhibido Universidad de Chile durante la temporada. Cree en que la estrella número 19 llegará por un motivo en especial: este equipo demuestra cosas que se habían perdido en el club.

Podríamos ir últimos, pero si el equipo juega bien, mete, transpira y deja todo en la cancha, uno tiene que decir que las cosas no se dieron. Pero no es que tengamos jugadores paquetes, ni que el entrenador se equivoque en los cambios. Tengamos paciencia. Yo y muchos vemos con optimismo lo que se está haciendo. Los comentarios negativos no hay que pescarlos mucho”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Unión La Calera el lunes 13 de mayo. Se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.