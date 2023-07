Representante de Nery Domínguez y opción de renovar en Universidad de Chile: "Hasta el momento no hemos hablado nada"

Una de las situaciones que más apremia sobre todo entre los hinchas, es si sus tres defensores renovarán contrato con Universidad de Chile, ya que se han convertido en piezas claves del buen rendimiento de los azules en el Campeonato Nacional.

Uno de esos casos es el del argentino Nery Domínguez, quien en diálogo con El Gráfico Chile señaló que quiere continuar en la U por el deseo de conseguir cosas importantes en el club.

Sin embargo, hasta la fecha todavía no existen acercamientos entre la dirigencia estudiantil y la gente que maneja al ex Racing. Sin ir más lejos, su representante, Gerardo Girone en conversación con Deportes en Agricultura, expresó que aún no se ha conversado por la renovación del Tata.

“Hasta el momento no hemos hablado nada. Si bien hemos hablado por otros motivos, lo de la renovación quedó pendiente. Ahora están en plena competencia, están haciendo un buen torneo. En algún momento nos juntaremos a charlar para saber si Nery va a seguir en la U. La prioridad la tiene la U. Antes de negociar con otro club voy a hablar primeramente con ellos”, señaló el agente.

El futbolista comentó que quiere seguir en la U (Photosport)

De todos modos, si bien aseguró que no van a esperar a la U hasta el final, sí manifestó que por el momento no van a conversar con ningún otro club, pese a que actualmente varias instituciones lo han llamado para preguntar por el zaguero.

“Para mí es muy posible que la U quiera retenerlo. No creo en ningún caso que esperemos hasta el final porque yo no pienso esperar hasta el final. Después pasa que tengo que andar apurado viendo dónde va a ir a trabajar el jugador”, cerró Girone.