Y un día volvió Joaquín Larrivey al fútbol nacional. No lo hizo a Universidad de Chile como los hinchas hubiesen querido, si no a Magallanes y lo ha hecho de la mejor manera.

Por ejemplo, este miércoles por Copa Chile, el Bati fue la gran figura en el triunfo del Manojito de Claveles ante Deportes Santa Cruz por tres a cero, con un gol y dos asistencias del delantero argentino.

Este jueves, en diálogo con el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa, el artillero fue consultado sobre la proximidad del duelo ante la U que será el 30 de julio en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

“Por ahora no (pienso), porque ya vendrá. La verdad es que me preparo para el partido que viene, estamos en una situación en la cual no podemos pensar mucho más. Claramente, se que después vendrá el partido ante la U y sin duda, primero, será un partido en que necesitamos los puntos y segundo en lo personal que será muy emocional, pero no pienso más allá porque si no comienza la ansiedad”, reconoció Larrivey.

Desde luego, la gran pregunta es relacionada sobre si le llega a convertir a su ex club, a lo que el ex Cerro Porteño sostuvo que “lo de gritar un gol lo tomo como lo que salga en el momento, es la emoción más grande que un futbolista pueda tener y lo que salga en el momento, no significará que no tenga respeto por la U”, expresó el goleador.

Larrivey, amo y figura en Magallanes (Captura TNT Sports)

Siguiendo en el tema, el futbolista agregó que “yo creo que hoy, pensándolo y como siento la relación con el hincha, me resultaría casi imposible gritar un gol por más que el equipo necesita imperiosamente ganar los tres puntos. Primero y lo principal que me toque hacer un gol por el bien de Magallanes”, enfatizó.

Luego de ahondando en el tema, el ariete afirmó tajantemente que “hoy digo, pero no se lo que me pueda salir, lo más probable es que no lo grite por el cariño y afecto mutuo con la gente, desde que llegué tuvimos una química espectacular avalada por el rendimiento que quedó y quedará por siempre el cariño con la gente, con la cual estoy muy agradecido”, concluyó Larrivey.