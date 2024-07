Representante del defensor que suena en Universidad de Chile a la dirigencia azul: "Si me llaman, los..."

Universidad de Chile se metió de lleno en el mercado de pases invernal. Los azules ya hicieron oficial el arribo de Antonio Díaz desde O’Higgins y siguen buscando nombres para poder pelear el título en la segunda parte del año.

Uno de los puestos que busca reforzar el entrenador Gustavo Álvarez y la dirigencia de Azul Azul es el del defensor central, pues el nombre de Ignacio Tapia no termina de convencer del todo al ex estratega de Huachipato.

La verdad es que varios son los nombres que estarían en la carpeta de Manuel Mayo, gerente deportivo del club laico, pero hay uno que ha llamado la atención de los hinchas azules: Héctor David Martínez, actual jugador de River Plate.

REPRESENTANTE DE DAVID MARTÍNEZ Y EL INTERÉS DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Fue a través de una entrevista con AS Chile que Renato Corsi, representante del zaguero central argentino nacionalizado paraguayo, le abrió las puertas a una posible partida al Romántico Viajero.

“Un amigo, que es intermediario, me contó que la U está interesada en David, pero todavía no me llamó nadie del club”, informó en un comienzo.

David Martínez enfrentando a Colo Colo en la Copa Libertadores | FOTO: Marcelo Hernandez/Getty Images

“Si me llaman (desde Chile), los voy a atender con mucho gusto y se lo voy a comunicar a David. Yo creo que si el contrato de él es bueno o más o menos parecido al de River, le va a interesar, porque la U es un club espectacular”, agregó.

“Por otra parte, la U es un club que, conociendo a David, a quien tengo de los 15 años, le va a interesar”, remató Corsi.

LOS NÚMEROS DE HÉCTOR DAVID MARTÍNEZ EN ESTE 2024

En este 2024, el defensor de 26 años ha disputado 5 partidos (182 minutos) y no ha aportado goles ni asistencias.