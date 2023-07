Este lunes, Jeisson Vargas volvió a los entrenamientos en Universidad de Chile tras un paso fugaz por el fútbol de Qatar, específicamente por el cuadro del Al Rayyan, quienes no quisieron hacer uso de la opción de compra.

Sin embargo, el que haya vuelto al CDA, no quiere decir que quedará a disposición del técnico, Mauricio Pellegrino, para la segunda rueda y pese, a que el formado en Universidad Católica, aún tiene contrato vigente con la institución, no está claro que sea del gusto del entrenador argentino.

Algo que hizo reaccionar al mundo azul, en específico el relator José Pepe Ormazábal, quien con toda sinceridad, señaló que en los universitarios, definitivamente, no dio el ancho. “Complejo, el tema Vargas, complejo. Yo creo que en la U ya no dio”, sostuvo la voz de Radio Agricultura.

Siguiendo en esa temática, el narrador cree que Vargas no aprovechó las opciones que la U le brindó durante un año y que su continuidad en el CDA, taparía a jugadores importantes.

“Yo personalmente, no le daría otra oportunidad. Tuvo muchas oportunidades y creo que ya no dio. La llegada de Vargas taparía a Osorio, a Assadi, de pronto. No, él ya fue“, afirmó la voz mítica del azul, azul, azul.

“Ya no dio”, dijo el reconocido relator (Photosport)

Finalmente, entregó un argumento aún más duro con el ex Unión La Calera y tiene relación con su comportamiento. “Tuvo todas las oportunidades del mundo y creo que no es un buen elemento para el camarín. No estamos hablando de un chico correcto, es complicado. No sería aporte ni en cancha ni al camarín”, concluyó Ormazábal.