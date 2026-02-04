Universidad de Chile respira con tranquilidad por Lucas Assadi… por el momento. Si bien el seleccionado nacional se mantuvo en el club de sus amores en este mercado de fichajes, la tentación estuvo y estará sobre la mesa.

¿La razón? Se reveló una inédita oferta al conjunto estudiantil por el novel crack. Si en un principio eran tres las propuestas que se filtraron, hubo una que no estaba en el radar: provenía directamente desde la MLS.

Al menos, así lo aseguró Radio ADN, indicando que el Toronto FC intentó quedarse con los servicios del oriundo de Puente Alto. Sin embargo, la cifra no cumplió el deseo universitario.

“El Toronto FC de Canadá también presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares (…) Todas estas propuestas fueron finalmente desestimadas por Azul Azul”, lanzó el medio.

Luego, agregó: “Por el momento, el mediocampista de 22 años seguirá jugando en Universidad de Chile, a la espera de una futura oferta que logre satisfacer tanto al jugador como a la dirigencia azul“.

Universidad de Chile descartó cuatro ofertas por Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

Las condiciones de Universidad de Chile para vender a Lucas Assadi

Cabe consignar que la cúpula azul definió que la joya solamente se despedirá en caso de que llegue una oferta por sobre los 5 millones de dólares. A su vez, el negocio tendrá que ser pagado al instante y en una cuota.

Otro punto a considerar: Lucas Assadi tiene contrato vigente con Universidad de Chile hastas fines de 2026. Por ende, desde mediados de temporada ya puede negociar como jugador libre y firmar un precontrato.

En resumen: