Ben Brereton Díaz vuelve a instalarse en el radar del mercado internacional. El delantero de la Selección Chilena, actualmente en el Derby County de la Championship inglesa, podría estar viviendo sus últimos días en el fútbol británico luego de que surgiera el interés de un club fuera de Europa por quedarse con su carta para la próxima temporada.

El atacante de 26 años llegó a ‘The Rams’ a inicios de campaña buscando continuidad tras un paso irregular por el Southampton. Si bien ha logrado sumar minutos y ser considerado habitualmente en el once inicial, su registro goleador no ha estado a la altura de las expectativas: solo un gol en 16 partidos disputados.

Ben Brereton estaría cerca de partir del Derby County y partir a la MLS (Photo by Malcolm Couzens/Getty Images)

Ese rendimiento, sumado a la necesidad del Derby de reestructurar su plantilla, abre la puerta a una eventual salida del ariete. Y es ahí donde aparece un nuevo protagonista que pretende ofrecerle un cambio de escenario a ‘Big Ben’ para el 2026.

Toronto FC se suma a la carrera por Brereton Díaz

Según informó Sky Sports, Toronto FC de la Major League Soccer es el club que tiene al chileno-inglés en su lista de prioridades. El equipo canadiense, que busca reforzarse con jerarquía para competir en la próxima temporada, ya está analizando las condiciones necesarias para negociar su llegada al BMO Field.

Si bien todavía no existe un contacto formal con Southampton —dueño de su pase—, el interés es concreto. El medio inglés detalla que el club de la MLS está haciendo evaluaciones internas para determinar si está en condiciones de presentar una oferta por el delantero.

A pesar de que Brereton goza de titularidad en Derby County, su salida no está descartada. El conjunto rojinegro no vería con malos ojos una transferencia si ello permite liberar espacio salarial y buscar nuevas alternativas ofensivas para el segundo semestre de la Championship.

La próxima temporada de la MLS arranca el 21 de febrero, fecha en la que Toronto FC debutará como visitante ante FC Dallas. De concretarse el movimiento, Brereton no solo cambiaría de país y de liga, sino que también daría un giro significativo a su carrera, buscando reencontrarse con el protagonismo y el gol que alguna vez lo llevaron a ser uno de los delanteros chilenos más cotizados del extranjero.

