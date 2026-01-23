Universidad de Chile mantiene en incertidumbre el futuro de Lucas Assadi. A poco del debut oficial, el conjunto estudiantil no tiene certeza sobre qué sucederá con una de sus mayores estrellas en el mercado de fichajes.

¿La razón? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, la cúpula laica tiene tres ofertas sobre la mesa por la figura de 22 años. Son de diferentes latitudes y generan distintas reacciones en el entorno del jugador y en el club.

La primera y la más bullada: la de Atlético Mineiro. El elenco brasileño está interesado en los servicios del oriundo de Puente Alto, pero dicha opción genera recelo (por las dificultades para consolidarse) en el círculo de la joya.

Tras ello, la segunda y la menos comentada es la del Maccabi Haifa. El cuadro israelí propone desembolsar cerca de 2,5 millones de dólares por el 60% del pase. No se ve con malos ojos entre los cercanos del seleccionado nacional.

Y, la tercera, proviene del Metalist de Ucrania. Tal escuadra ofrece 4,5 millones USD por el 80% de la carta del futbolista, aunque es una alternativa que se ve lejana para el crack por el país en el que se residiría (sigue en guerra).

Universidad de Chile tiene tres propuestas por Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

El futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el talentoso mediapunta disputó una totalidad de 30 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar 11 goles y entregar seis asistencias.

En 2026 ya hizo su debut -no oficial- ante Santiago Wanderers y exhibió tintes de su calidad: participó en los tres tantos de los universitarios. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre.

