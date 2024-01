Revelan que Rodrigo Holgado no quiere jugar en Everton: "Si no llega a uno de los tres grandes, prefiere quedarse en Coquimbo Unido"

Universidad de Chile ha hecho oficial la llegada de tres refuerzos y está a la espera de seguir anunciando nuevos nombres durante esta semana, por lo que los hinchas azules siguen atentos la actual situación del Romántico Viajero.

Pese a todo esto, la dirigencia de la U busca solucionar uno de los grandes problemas del 2023: la falta de goles del equipo y esperan hacerlo con el fichaje de Rodrigo Holgado, jugador que en la última temporada brilló en Coquimbo Unido.

Lo cierto es que en los últimos días Everton de Viña del Mar se metió de lleno en la puja por el ariete y gracias al dinero del Grupo Pachuca esperan de una vez por todas poder convencerlo de llegar al elenco de la Quinta Región.

La U y Everton se siguen peleando el fichaje de Holgado | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

COKE HEVIA SORPRENDE AL LANZAR NUEVA INFORMACIÓN SOBRE RODRIGO HOLGADO

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el periodista Jorge Coke Hevia lanzó una información que dejó a los hinchas del Bulla y del Oro y Cielo boquiabiertos.

“Me dicen que Holgado no quiere jugar en Everton. Le dijo a los mexicanos que ‘si ustedes me quieren llevar a México me voy al tiro, pero yo quiero jugar en los tres grandes o en Coquimbo Unido, no quiero jugar en Everton'”, indicó el conductor del programa radial.

Recordar que durante la última semana de diciembre se habló que el ariete trasandino tenía todo listo para recalar en los Ruleteros, pero esto podría cambiar de un instante a otro.

LOS GRANDES NÚMEROS DE RODRIGO HOLGADO EN COQUIMBO UNIDO

Rodrigo Holgado disputó 2.547 minutos en 29 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile, todos en condición de titular: anotando 16 goles en total, los que le valieron para ser el segundo goleador del fútbol chileno.