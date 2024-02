La suspensión del partido entre Universidad de Chile y Cobresal, duelo que debía jugarse este domingo 18:00 en el Estadio Nacional, sigue dando que hablar donde el Gobierno a través de la Delegación Presidencial se han llenado de críticas.

Sin embargo, el destacado periodista Rodrigo Herrera tiene otra mirada, donde no sólo cuestiona a los organismos de Estado, también hace responsable a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

“Yo creo que acá hay una demostración de que la ANFP en realidad es débil. La ANFP no tiene manejo político, no tiene una persona que pueda ser interlocutor ante la autoridad y que las autoridades a la vez son miopes porque es imposible el tomar decisiones sin los actores involucrados, todos los interesados”, indica.

Agregando que “acá hay un tema de procedimiento porque todos sabemos de que algo está pasando, de que la violencia en el fútbol es un problema de Estado independientemente de los gobiernos”.

La Delegación Presidencial decidió suspender el partido de Universidad de Chile

El periodista critica duramente cómo pasaron a llevar a los hinchas que compraron su entrada para volver con ilusión al Estadio Nacional.

“Está muy claro de que el jugar con la paciencia, la voluntad, el ánimo de los hinchas que querían ir a ver el partido, qué se prepararon, que algunos viajaron hasta de regiones, es una cuestión que es absolutamente falto de tino, considerando que hubo todo el tiempo posible para haberlo cancelado antes”, asegura.

Herrera agrega que siempre hubo tiempo y espacio “para haber panificado algo distinto y para demostrar de que realmente hay capacidad de gestión, porque la capacidad de gestión es poder articular mecanismos que vayan cercando la violencia”.

Rodrigo Herrera: “Da la impresión de que es una reacción estúpida”

El que fuera comentarista de Redgol en La Clave está molesto y da como ejemplo de que “si es por suspender al final, mejor no juguemos el campeonato ¿cierto? Si es lo más fácil del mundo, entonces da la impresión de que acá tanto Carabineros como la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, que la gente piensa que tiene muchas atribuciones pero no las tienen, son organismos reactivos y lamentablemente no han estado a la altura de las circunstancias en esta oportunidad”.

Rodrigo Herrera además no está de acuerdo que se haya tomado esta medida por lo ocurrido en la Supercopa.

“Considerando todos los factores que uno conoce ya por años de estar yendo al fútbol uno sabe de que muy difícil que se repita lo que pasó con Colo colo en el partido de la U con Cobresal, es un partido de bajo riesgo o a lo mejor ellos saben algo más y se saben algo más que lo cuenten porque si no da la impresión de que esto es sencillamente una una reacción estúpida”, dispara.

La molestia por no iniciar el Campeonato Nacional

Herrera reconoce que está molesto. “Obvio que sí, o sea me da rabia de que no podamos arrancar un torneo con las mínimas condiciones de seguridad y de que se van a jugar los partidos, o sea fecha 1 y 3 partidos suspendidos, de verda, estamos siendo un chiste estamos dando una imagen pésima para el resto del continente, con razón nuestro torneo está hoy día dentro de los peores de la Conmebol”, cerró.