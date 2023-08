Romai Ugarte ha sido súper crítico de la Universidad de Chile y sobre todo de los planteamientos de Mauricio Pellegrino, que apenas respira gracias a la genialidad de Darío Osorio para el empate 1-1. Igualmente, el equipo hace 5 partidos que no gana.

Ayer, la fórmula entre Lucas Assadi y Osorio no duró los 90 minutos en la cancha. Eso, hace estallar de furia a Romai, quien exige a Mauricio Pellegrino que las dos joyas azules siempre estén en el once idea.

“Lo primero y espero que no sea por un solo partido. Tienen que jugar juntos en la Universidad de Chile. No hay mejores que ellos en este equipo. No hay mejores, no los hay. Los problemas son en la zona defensiva”, dijo Ugarte a Bolavip Chile.

Además, el ex rostro de TNT Sports fue categórico: “Con Osorio y Assadi juntos no hay problemas y tienen que seguir jugando juntos desde el inicio en la U. No los puedes sacar a la primera”, agregó.

Romai Ugarte exige a Pellegrino que Assadi y Osorio siempre sean titulares (Captura La Red)

Romai igualmente apunta directamente a la situación de Pellegrino y también de los dos destacados del equipo como Assadi y la Joya de Hijuelas.

“Si las cosas se hicieron mal con el entrenador, se verá después. Ahora, tiene que estar Pellegrino como tiene que estar Assadi con Osorio en el once titular de la U. Eso, tiene que ser así“, agregó.

Es más, Ugarte apuesta todas son fichas y le deja en claro a Azul Azul que “las evaluaciones son luego y ahora tiene que estar Pellegrino. El barco tiene que seguir con él. No hay otra solución”.

¿Cuántas veces en 2023 han jugado desde el inicio Darío Osorio y Lucas Assadi en la U?

Durante la temporada 2023, el técnico Mauricio Pellegrino incluyó en la oncena titular de Universidad de Chile en dos partidos a Lucas Assadi y Darío Osorio.